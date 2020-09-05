台南心理健康月開跑 黃偉哲充當防疫與防治輕生衛教師

台南市政府今天在大內青果市場舉辦「2020心理健康月啟動儀式」及園遊會。市長黃偉哲充當衛教大使，除講述台南3年來防治輕生成果，還當場糾正民眾戴口罩觀念，他向大家信心喊話，「防疫做得好，我們就可以正常生活、辦活動，如果防疫做不好，就像美國一天4萬多人，印度8萬多人感染新冠肺炎」。

黃偉哲說，防疫工作要做，但不必要指責人家，大家還是要保持心理健康衛生，心理的精神狀態要很好，所以今天的心理衛生健康月宣導，是用園遊會方式，以前老師上課，在講心理衛生有時候台下的學生會睡著，但今天用活潑的方式效果就不同，能讓大家對心理健康的有更深一層的認識。

黃偉哲因有人質疑國小學童表演打太鼓為什麼沒戴口罩，還臨時起意衛教宣導，他說，「剛剛有一個人來說小朋友為什麼沒有戴口罩，我跟他講說這是一個戶外開放的空間，而且表演人本來就沒有辦法戴口罩，何況小朋友間有維持室外1米的社交距離，所以我請這位先生不必那麼生氣，這個問題是一個專業的公共衛生問題，如果你要處罰小朋友，就請你拿正確的衛教知識來處罰他」。

黃偉哲說，106年到去年108年，每年尋短人數從329人降到290人，下降了滿多，因為每一條生命都是寶貴的，以我們相關防治有不錯的效果。不過因為「每天我們都生活壓力下，當市長壓力也很大，時不時人家給你抗議一下，時不時人家給你罵一下，所以我的壓力也很大」，所以其實每個人不同的角色都有每個人不同的壓力，希望有正確方式來舒解，希望大家都有健康的心理素質來對抗壓。