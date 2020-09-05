台南神秘國度哈赫納爾森林 百年大樟木令人震撼

台南鬧區有個高度開發城市中少見的哈赫納爾森林，腐植質堆集而成的柔軟地皮、高聳入雲的鐵刀木，竹溪潺潺流水而過，行程最美的都市森林景致。台南社大講師吳仁邦今天帶著民眾走進森林，用雙手擁抱上百年的大樟木，強調這塊美地應保留，不容開發。

位在台南市體育路竹溪橋到金湯橋間就是哈赫納爾森林，市府已完成竹溪健康路法華僑到體育路間的整治與景觀美化，下一階段將規畫在森林內沿著竹溪進行低度開發。水利局總工程司王雅禾表示，從竹溪整治前就與NGO團體溝通，參考所提意見進行開發，未來也是如此，日前也才開會溝通，一定會保持兩岸原始森林樣貌。

哈赫納爾森林是鬧區中神祕的國度，很少人有機會進入，吳仁邦與重現府城水文促進會長吳昭明今天上午帶著40多名關心文化與生態的民眾走進亞熱帶森林。內有竹林、樟木、鐵刀木等豐富植物與生態，其中鐵刀木數量多，與天爭高；兩棵大樟木令人肅然起敬，其中1棵樹徑要多人環抱，至少百年以上，相當珍貴。

竹溪上游整治後，走進森林再沿著坡道走至溪旁，已無臭味，溪水可見底，蔡姓農友說，已有螢火蟲蹤影。吳仁邦表示，隨著水質改善，螢火蟲會愈來愈多。

林中有座已故前市議員莊紹銘母親的墳墓，吳昭明表示，將建議市府保留並列為古蹟。他強調，如此美的都市森林，不容破壞，應保留原貌。