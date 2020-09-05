口罩國家隊嘉義縣大舉徵才 大排長龍比台積電還多

嘉義縣政府上午在人力發展所舉辦現場徵才，42家廠商提供1700多個工作機會，半導體科技大廠台積電為南科擴廠，釋出2百個工作職缺，但排隊人數還不如在地唯一口罩國家隊昭惠實業公司徵才的人多，應徵者說，昭惠缺作業員，在地工作交通便利，少開銷好存錢。

朴子市醫療產品製造公司昭惠，加入口罩國家隊，三條生產線全開，每日供應政府徵收9萬片，還要供應內外銷，6月國軍退出支援，人力吃緊流動性大，徵才20名儲備幹部及作業員等，口罩作業員需求15人，高職以上畢業月薪24Ｋ至27Ｋ，吸引求職者大排長龍。

台積電開出職缺工程師百人，博士起薪6萬元、碩士4萬6千元、學士約3萬9千元，技術員百人，薪資約25Ｋ至30Ｋ，吸引許多年輕人應徵，有2名年輕人在大埔美某機械廠當作業員，工作繁重太操，辭職應徵台積電。

台積電攤位應徵排隊人數不如昭惠、馬稠後產業園區科技業，應徵者大多認為，不願離鄉工作增加開銷，同樣薪水不如在地找工作好存錢；一波波人潮湧入會場，不少二度就業、失業中年人，還有北漂科技業被資遣返鄉的作業員，受疫情影響，工作難求，把握難得求才活動應徵。

縣長翁章梁到場為求職者打氣，他說，縣府朝農工大縣轉型發展，除開發中的馬稠後產業園區，廠商需求人才，另公館、南靖工業區及民雄航太基地會陸續開發，未來10會增加大量工作機會，歡迎年輕人返鄉就業。