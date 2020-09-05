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幫你涼一下！嘉市建築物隔熱補助 隔熱磚窗簾都可請

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止，一般住宅、集合式住宅公用區域與服務業安裝空氣門、屋頂隔熱磚、隔熱漆，玻璃隔熱窗簾與隔熱膜等，可申請隔熱補助，政府最高補助50%，補助金額最高2到10萬元。

嘉義市環境保護局表示，嘉義市屬都會型城市，住宅與大樓、商家密不可分，都市熱島效應，加上氣候變遷帶來的極端氣候，城市居住環境溫度居高不下。為鼓勵市民隔熱改善，市府今年首度推出建築物隔熱改善補助計畫，以「降低熱能傳導」、「阻絕太陽輻射」及「增加空氣對流循環」等，協助民眾隔熱節能。

綜合計畫科長孫意惇表示，8月底補助計畫推出後，已有10多位民眾來電諮詢，一般住宅、服務業各占一半，顯見民眾對於隔熱節能接受度高。

環保局表示，本次建築物隔熱補助總金額為150萬元，補助對象及金額包括：玻璃隔熱窗簾、玻璃隔熱膜、屋頂隔熱漆、屋頂隔熱網、屋頂隔熱磚、空氣門、新風系統及吸頂式循環扇。每品項最高補助50 %費用。一般住宅每案最高補助2萬元。服務業及集合式住宅(公共區域)每案最高補助10萬元。

環境保護局表示，有意申請補助民眾，將文件送環境保護局後，環保局將請專家學者進行遴選，依據各案件改善申請的合理性與成效進行評估，並提出改造項目評估及建議。協助市民朋友確實達到隔熱降溫改善成效，減少室內空調使用，上班時間可電話諮詢05-2251775轉106。

嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止。圖／嘉義市政府提供

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