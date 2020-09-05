奇美博物館增設360度影音、趣味3D地景 逛展更新奇有趣

台南仁德奇美博物館館內有藝術、動物、樂器3大常設展廳，配合疫情趨緩吸引遊客，增設全新360度影音環繞、趣味3D地景及自動樂器小劇場改版，要讓遊客逛展變得更新奇有趣。

尤其動物廳的3D立體地景，遊客可以「陪非洲動物遷徙、感受極地融冰危機」。奇美博物館指出，小朋友在觀看動物標本時也能發現驚奇畫面，「天國之渡」呈現東非動物大遷徙、橫渡馬拉河的景象，這是牛羚、斑馬和瞪羚等遷徙隊伍最驚險的時刻，河水湍急，河中鱷魚伺機獵食，遊客可以踏著岩石與動物們一起渡河，拍下險象環生的一刻。

「北極熊覓食」場景展示全球暖化造成冰層融化，北極熊想獵捕菱紋海豹瞬間，遊客需要抉擇，究竟是要阻止北極熊、救下小海豹，還是要幫助可能因融冰而滅絕的北極熊獲取食物？遊客可發揮創意拍出最獨特照片。館方指出，有趣地景不但滿足遊客拍照打卡需求，也期盼民眾因而了解動物習性及自然生態。

藝術廳則推出「時間的房間」，以「音樂的寓意」繪畫為主題打造環繞式多媒體影音空間，天花板與四面牆投影讓民眾穿過百年時空，回到畫作誕生前後，隨著畫家、委託創作人與作品自身獨白，了解這幅作品顛沛流離的歷程。