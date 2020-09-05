影／嘉市蘭潭萬人健走人潮破紀錄 紀念品不夠要補發

全國萬人健走大會師今天上午在嘉義市蘭潭舉行，除數萬名在地市民結伴參加，還有來自全國各縣市團體組隊搭遊覽車到場，健走人潮從蘭潭三信亭走到濟福宮折返約4公里，主辦單位坦言人數太多，原準備3萬5000分紀念品不夠，將在摸彩券存根聯蓋章，日後憑劵到嘉義市府教育處領紀念品。

慶祝109年國民體育日舉辦「全國萬人健走大會師」，由教育部體育署指導，台灣體育總會、嘉義市政府、體育會承辦，今天上午8時在蘭潭三信亭前集合，各地團體一早陸續到場，將主辦單位原規劃停車空間擠爆，許多騎車參加者將車停到1公里外再步行到會場，還笑著說「這樣健走更遠、更健康！」

嘉義市長黃敏惠、教育部體育署組長呂忠仁、台灣體育總會理事長鄭錦洲等人先頒發感謝狀給三陽機車、歐都納、樂億皇家飯店等贊助單位，隨即在健走前隊伍高呼口號、鳴笛出發。

「體育帶動經濟！」黃敏惠表示，蘭潭泛月是諸羅8景之一，數萬人來嘉義健走賞美景，已破蘭潭活動紀錄，而且這次健走不僅嘉義人，也帶動全國各地朋友到嘉義觀光，市區多數旅館昨晚都爆滿。

「嘉義人太熱情了！」鄭錦洲表示，感謝嘉義市府大力支持，嘉市體育會爭取承辦這次活動，提供嘉義蘭潭風景這麼優美場地，看到嘉義人熱情，近4萬人環潭來回4公里不但健走運動，還可欣賞蘭潭風光，是最棒的體育休閒。