吃甜瓜正當季！專家提供挑選秘訣吃瓜不要一刀切下去

嘉義縣是甜瓜（美濃瓜）重要產地，秋節前產季送禮自宜兩相宜，今年至今未碰上風災，質量俱佳，縣府6年前將甜瓜命名「甜姐兒」，取得商標註冊，如何挑選甜瓜？避免吃到苦味，農委會農業試驗所組長王毓華提供消費者方法。

王毓華說，挑選甜瓜，先看外觀顏色，成熟甜瓜果實端正豐闊的扁圓形、果形飽滿，顏色「由白轉黃」，但不會挑太黃顏色，買回家會過熟；其次是看瓜底部果臍，看是否縮得小、平整，不要有突出、裂果情形，接著用鼻子聞甜瓜的風味。

吃甜瓜也有撇步，要避免吃到苦味，王毓華表示，不要一切朝甜瓜蒂頭切下去，甜瓜不會苦，會有苦味，是切到甜瓜蒂頭將苦味往下帶，尤其現在高溫天氣，切瓜方法不對，會帶苦味，切瓜最好先將蒂頭周圍挖開再切下去。

縣府說，嘉義北回歸線通過，氣候介於亞熱帶與熱帶間，日照充足，適合瓜果生長，尤其設施型甜瓜出名，日前舉辦高品質甜瓜競賽，促進農民切磋及技術交流，提高農產競爭力，創造市場價值。