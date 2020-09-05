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董氏基金會「健康吃快樂動」到台南 孩子活力UP

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局與董氏基金會合作辦理「健康吃快樂動」校園宣導計畫，讓學生建立正確飲食觀念。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與董氏基金會合作辦理「健康吃快樂動」校園宣導計畫，讓學生建立正確飲食觀念。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為建立學童正確飲食營養觀念，3年來持續與董氏基金會合作辦理「健康吃快樂動」校園宣導計畫，也藉由教師增能研習，提升教師營養教育知能。同學間對錯誤的飲食習慣，也因相互糾正而改善，建構學校整體健康飲食支持性環境。

教育局長鄭新輝表示，董氏基金會健康吃快樂動校園宣導計畫自106年9月起，在南市各國小進行，3年間約5萬多名師生參加，另由基金會支援講師宣導239場次，教師研習25場，不但提升師生營養知識，也培養良好飲食習慣。

109學年度繼續合作計畫，由董氏基金會規畫認識均衡飲食金字塔、天天多蔬果、每天2份奶、天天吃早餐、吃全榖顧健康、黃金比例221、天天運動及喝白開水技巧等課程，提供健康飲食主題宣導所需教材文宣、獎品等。開學後就在善化大同國小舉辦教師曾能研習活動。

南市教育局表示，學校發現，有學生因為早餐只喝紅茶, 其他同學直接糾正監督而改善；同學間互相學習成長，了解六大類食物營養及均衡飲食的重要，廚餘或剩菜量因而減少，也會將相關健康知識帶回家和父母分享，並相互約定要做到, 加上親師鼓勵與配合，逐漸減少飲用含糖飲料，每天確實吃早餐，讓學生建立正確飲食觀念。

教育局表示，去年起也大力推動校園健康體適能與飲食教育行動方案，將運動教學樂趣化，飲食教育在地化，除了學校積極投入推動，同時也提醒家長要協助孩子建立健康飲食行為，攝取均衡的飲食，從營養到運動、從觀念到行動，將健康融入生活，實踐全人發展。

台南市教育局與董氏基金會合作辦理「健康吃快樂動」校園宣導計畫，讓學生建立正確飲食觀念。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與董氏基金會合作辦理「健康吃快樂動」校園宣導計畫，讓學生建立正確飲食觀念。記者鄭惠仁／攝影

教育局

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