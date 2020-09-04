北港街角藝事三館明天開幕 創造古鎮巷弄觀光價值

雲林縣文化觀光處協助提升文創工坊，推出第一波「北港街角藝事館」計畫，北港三座工坊入選並在文觀處協助下請專家設計改造工坊設施，北港秀惠拼布工坊經改裝後增設展館和教室，成為雲嘉南第一座也是最具規模的「拼布觀光工坊」，未來併入朝天宮觀光路線，成為北港藝文新景點。

「北港街角藝事館」第一階段遴選出「神山堂陳明洲雕塑造工作室」、「秀惠拼布工坊」、「帶偶回家工作室」進行空間改造，三座藝館均具地方文創特色，預定明天揭牌。

其中，從事拼布已20年的周秀惠，手藝高超，善於運用布料的材質、顏色，將不同的布種運用拼布的技法作結合，創作的全國最大媽祖拼布是由數萬片小布塊，拼出動人的媽祖和金、水將軍神像，曾獲「雲林縣文化藝術獎」首獎。

原本只有單純工作空間的「秀惠拼布工坊」，經設計師改造，呈現創作素材，走極簡風的布料牆，將布料陳列格子牆，強化空間的主題意象，原本占用的騎樓打通，並將屋內隔牆打開，擴增一座拼布展館，樓梯間改造為抽屜式展示看板，陳列周秀惠得獎作品。

「這是我理想中的工作空間」周秀惠說，經改造過的工作坊改頭換面，展現現代化的藝文風格，把工作場域與展館結合，像一座小型美術館，賞心悅目，很難想像原本壅塞的空間變寬敞，實現她多年夢想。

周秀惠表示，她的拼布創作已能把所有景象人物，透過布塊完全展現，立體或倒影，與油畫的光影變化相差不多，空間改造後將與北港朝天宮結合，列入市區街巷景點，點亮市街巷弄觀光。