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台南市安衛家族大會師 31家核心企業帶領700事業單位

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大統益獲勞動部職安優良單位。圖／勞工局提供
大統益獲勞動部職安優良單位。圖／勞工局提供

台南市政府勞工局今天辦理109年「安衛家族讚！安全健康Number One」安衛家族大會師，並辦理職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇，市長黃偉哲頒表示，市府會持續支持安衛家族，攜手企業跟員工共同維護勞工安全衛生。

勞工局長王鑫基表示，台南市目前31家核心企業帶領超過7百家事業單位參與運作，藉由安衛家族「大廠帶小廠」的方式，改善中小企業工作環境，保障勞工朋友及其家庭，避免因職災而落入生活困境。

黃偉哲指出，安衛家族的設立是好的措施，市府站在輔導的角色，輔導企業跟員工一起為勞工的福利、安全、衛生而努力，官民、勞雇之間形成夥伴關係，藉著企業之間經驗的交流及落實員工的照顧完善橫向聯繫，讓政府、業主跟員工成為促進經濟發展、保障勞工權益的最佳夥伴。

黃偉哲強調，市府將持續進行中小企業安全衛生臨場輔導，並積極辦理職業安全衛生宣導。透過宣導、輔導及檢查多軌並行，以建構安全職場、降低職業災害發生，為勞工朋友打造「安穩的工作」、「安心的職場」及「安全的勞動環境」。

黃偉哲勉勵家族成員間彼此互助合作為工作安全再加碼，並表揚獲得安衛家族績效評選特優獎的企業。今天還舉辦「高階主管論壇」，邀集台南市安衛家族企業主與工會代表，由勞動部職業安全衛生署南區職安中心科長蔡建成擔任引言人，與談人成大醫院職業及環境醫學部主任吳政龍、醫師陳證中、奇美醫院主任孫千芬進行分享，提醒企業做好職場安全衛生及防疫工作。

新安樂活安衛家族獲評選卓越獎。圖／勞工局提供
新安樂活安衛家族獲評選卓越獎。圖／勞工局提供
安衛家族大會師。圖／勞工局提供
安衛家族大會師。圖／勞工局提供
奇美實業安衛家族授旗。圖／勞工局提供
奇美實業安衛家族授旗。圖／勞工局提供

黃偉哲

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