台南市安衛家族大會師 31家核心企業帶領700事業單位

台南市政府勞工局今天辦理109年「安衛家族讚！安全健康Number One」安衛家族大會師，並辦理職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇，市長黃偉哲頒表示，市府會持續支持安衛家族，攜手企業跟員工共同維護勞工安全衛生。

勞工局長王鑫基表示，台南市目前31家核心企業帶領超過7百家事業單位參與運作，藉由安衛家族「大廠帶小廠」的方式，改善中小企業工作環境，保障勞工朋友及其家庭，避免因職災而落入生活困境。

黃偉哲指出，安衛家族的設立是好的措施，市府站在輔導的角色，輔導企業跟員工一起為勞工的福利、安全、衛生而努力，官民、勞雇之間形成夥伴關係，藉著企業之間經驗的交流及落實員工的照顧完善橫向聯繫，讓政府、業主跟員工成為促進經濟發展、保障勞工權益的最佳夥伴。

黃偉哲強調，市府將持續進行中小企業安全衛生臨場輔導，並積極辦理職業安全衛生宣導。透過宣導、輔導及檢查多軌並行，以建構安全職場、降低職業災害發生，為勞工朋友打造「安穩的工作」、「安心的職場」及「安全的勞動環境」。