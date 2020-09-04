斗六文旦開始上市 立委林文瑞品質掛保證

中秋將屆，雲林縣斗六文旦開始上市，立委林文瑞及雲林縣長張麗善今天邀農糧署長胡忠一與雲林農民座談並推薦優質斗六文旦，林文瑞強調受氣候之惠，今年文旦品質特優，選購斗六文旦保證物超所值。

林文瑞說，斗六文旦栽種面積約200公頃，今年風雨少，不但豐收且品質優於往年，在農糧署和縣府、公所及農會等單位推動下，斗六文旦已是「頂港有名聲，下港有出名」，尤其老欉文旦口碑愈佳，皮薄多汁、果香濃郁甜度高，已成為市場主流，目前已有不少人提前預訂。

縣長張麗善表示，縣府每年補助斗六市公所舉辦文旦節促銷，本月 12、13 日將辦理優質斗六文旦展售會，邀請有機、產銷履歷、優良農產品標章農友展售，讓消費者買到安全優質的農特產品，本月 18日也將帶領果農北上在立法院和新光三越百貨，舉辦「雲林文旦推廣記者會」和展售會大力宣傳斗六文旦，鼓勵團購。

目前已有14 位文旦果農通過雲林良品審核，張縣長也一併頒發證書，希望透過媒合百貨、超市等通路及電子商務平台上架來促銷。