台南學甲農地瀘碴量估3萬噸 環保局：運置明祥馨二場

台南學甲農地填埋爐碴案，明祥馨公司今天上午8點半起相關施工機具如怪手、載土車輛陸續進埸，今天是先進行上層覆土，市府環保局表示，估計數量約有3萬噸，會派員在現場監督開挖工作及管控清運至合法暫置區，該暫置區位在學甲工業區為明祥馨公司合法申請二場，未來業者要提報合法去化流向後，始得離場。

環保局表示，在8月25日函文責成明祥馨公司，須在180工作天內清理完畢；9月2日正式核定明祥馨公司清理處置計畫書，該公司也在9月3日進行整地除草及施作周界圍籬，以有效阻隔開挖施工範圍，今天現場評估爐碴約埋在2公尺深以下，今天先進行上層覆土清除，下周再開始全面開挖。

今天清除的是3筆農地，占地1.274公頃，因違反區域法計畫在農地回填爐碴必須清除，民眾關切清除的爐碴去向？環保局說，是運到明祥馨公司二場，該場103年4月申請為爐碴（石）堆置場，領有環保局核可固定染源操作許可證，針對該場地將不定期派員前往稽查，務使業者遵循相關規定辦理。該場申請堆置量是16萬噸。

環保局說，對於清理義務人挖除所填埋之爐碴（石），日後也將嚴格監督其清理過程，中長期將採人員輪班抽查，並輔以固定式錄影設備監控挖除進程，掌握後續去化流向，以杜絕爐碴（石）再次非法回填掩埋。

環保局強調，原本明祥馨公司所提之清理計畫是2年清運時間，市府環保局評估爐碴量後要求做最短處理，所以必須在180工作天內清運完畢。上次學甲爐碴案花了一年半的時間完成清理，這次要求其半年清理完成，是上次三分之一的時間。