促進觀光兼防水患 台南市拓寬仁德文賢路、改建文賢橋

台南都會公園及奇美博物館一帶遊客多、卻又常水患，台南市政府今天表示，為推動觀光發展及防範水患，向營建署爭取到生活圈道路系統經費約6億元，將進行文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建工程，預計11月開工。

工務局指出，台南市仁德區文賢路台1線至保安路段拓寬工程，全長約1890公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費約5億9275萬元，其中用地費2億3472萬，工程費3億5803萬分2階段辦理。

工務局將先施工文賢路由台86線至保安路路段及文賢橋改建，道路長約500公尺，雙向各布設一混合車道並增設人行道，預計111年6月底前完工。另台1線至臺台86線路段，道路長約1390公尺，目前規畫設計中。

位於仁德區三爺溪上的文賢橋，現況依經濟部水利署「三爺溪排水及西機場排水治理計畫」為防洪能力不足急需改建，因此配合道路拓寬工程一併改建，設計橋長約57公尺、寬15公尺，橋樑型式為單柱式斜張鋼樑景觀橋，含兩端引道橋樑提高及既有道路拓寬，改建後將改善文賢橋橋樑底高程嚴重不足問題，加強三爺溪防洪能力。