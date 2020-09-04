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讓公益演唱會更公益 黃品源明台南演出費全贈仁愛之家
藝人黃品源應愛爾麗醫療集團邀請，參與明天在台南文化中心開辦的「感謝有你防疫公益演唱會」，他下午低調現身台南永康仁愛之家，把此次演出費10萬元全數捐贈給育幼所，讓公益演唱會更有公益性。
黃品源說，很開心受邀參與公益演唱會，既然都是公益演唱會，就決定把演出的車馬費也捐做公益，自己今也帶著滿滿的心意到仁愛之家育幼所走一趟，只要看見孩童發自內心的喜悅，這就是最好的回饋，因為那種笑容不是用金錢可以衡量。
台南仁愛之家有7處院所，永康育幼所主要收容3歲以上、18歲以下的失依兒少，目前所內約有30位孩童，育幼所秉持「以家為本」提供關懷服務，同時教導孩童生活自理能力。
黃品源今由育幼所社工帶領關心孩童生活環境，雖學生都到學校上課，仍讓他感觸不少，途中遇到一名剛考上大學的孩子，黃品源也親切和他拍照留念，為他加油打氣。
愛爾麗集團主辦的「感謝有你防疫公益演唱會」明天在台南文化中心演藝廳登場，藝人謝祖武、唐從聖主持，邀請黃品源、包偉銘、紀曉君及趙傳輪番演出，吳宗憲擔任特別來賓，希望藉演唱會感謝致敬所有醫護警消人員，辛苦防疫、守護台灣。
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