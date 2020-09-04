嘉市嘉北幼兒園今開園 多校仍有名額明年再增76名額

嘉義市嘉北國小新設幼兒園今天開園，市長黃敏惠與多名市議員到校園植樹、與幼兒唱歌同歡，教育處表示，今年度嘉北、大同及北園國小附設幼兒園都增班，另精忠國小新建幼兒園下月完工，共增7班196名額、多數未額滿，明年度民族、世賢、育人3校會再增班，預計再增76個名額。

嘉義市嘉北國小附設幼兒園，本學年度開始招生、今天揭牌，首年招收大、中及小班各1班、共64名幼童，嘉義市長黃敏惠、市議員凌子楚、蔡文旭、黃思婷、陳家平、戴寧、黃露慧、黃大祐，及教育部國教署科長黃媛楟等人，今天都參加開園儀式、共同植樹。

黃敏惠表示，面臨高齡化、少子化，家長扶養孩子更為辛苦，市府積極努力讓大家安心生、安心養，市府也提出三育政策：「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」，要讓年輕爸媽更有信心生養孩子。

她說，嘉義市18年前在宣信國小設立第一所附設幼兒園，嘉北國小是第12所新設附幼，透過開園儀式讓孩子認識校園，更藉由種樹儀式，讓孩子們認識生命教育價值。