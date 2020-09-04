中埔鄉灣潭社區照顧據點揭牌 中正大學生幫忙賣菜

嘉義縣中埔鄉灣潭社區發展協會上午舉行社區照顧關懷據點揭牌典禮，社區有塊「松鶴菜園」，由居民無償出借社區使用，由中正大學學生組成「菜一起」團隊，以臉書社團「與中正大學菜一起」作為販售平台。

灣潭社區理事長黃順忠規畫，菜園成為社區長輩情感開心農場，種植的蔬菜瓜果等除供應社區長輩共餐食用，還以便宜實惠價格，將菜園生產蔬菜等銷售中正學生，讓學生吃得健康，販賣所得用於社區老人共餐及菜園運作基金。

縣長翁章梁、立委陳明文、鄉長李碧菁、議員陳柏麟、邱銀海、何子凡、中埔鄉農會總幹事李碧雲、社會局長蕭英成等人見證下揭牌。

灣潭社區照顧關懷據點是中埔鄉第15個據點，服務灣潭村及鄰近社區長輩，固定每周五健康促進活動、長輩共餐服務、電話問安、預防及延緩失能照護計畫等，參與長輩約35人，長輩加入志工行列。