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擅闖阿里山一葉蘭自然保留區 嘉義林管處查獲6人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義林區管理處會同保警嚴加取締未經申請，進入台灣一葉蘭自然保留區保留區遊客。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義林區管理處會同保警嚴加取締未經申請，進入台灣一葉蘭自然保留區保留區遊客。圖／嘉義林區管理處提供

921大地震中斷多時的嘉義阿里山森林鐵路眠月支線，近期因網紅媒體宣傳，申請進入眠月線的人次逐月增多，隨著大量人群的進出，衍生環境髒亂等問題。

林務局嘉義林區管理處除每周派員清潔環境，增設二處大型貓坑改善周遭設施，並自9月起會同保警嚴加取締未經申請進入保留區遊客，1至3日計申請核准進入有425人，已查獲有6名民眾違法進入。

嘉義林管處說，從1日起連續巡查的結果，2日查獲3團共6名民眾未申請許可進入自然保留區，當場確認違法進入，依法開立違反文化資產保存法查報單給違法民眾，後續開立罰單，收到公文30日內未提出異議，將依文化資產保存法第108條規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

嘉義林管理處呼籲登山民眾，進入山林應遵守無痕山林7項守則，以維護森林資源及維持環境永續之外，也要遵守相關法律規定，依文資法申請進入保留區核准後，民眾仍需攜帶「自然保留區進入許可證」以及相關證件才能進入，以備林管處人員查核。

嘉義林區管理處會同保警嚴加取締未經申請，進入台灣一葉蘭自然保留區保留區遊客。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義林區管理處會同保警嚴加取締未經申請，進入台灣一葉蘭自然保留區保留區遊客。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義林區管理處會同保警嚴加取締未經申請，進入台灣一葉蘭自然保留區保留區遊客。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義林區管理處會同保警嚴加取締未經申請，進入台灣一葉蘭自然保留區保留區遊客。圖／嘉義林區管理處提供

嘉義 文化資產 921大地震 阿里山

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