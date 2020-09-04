北港街角藝事三館明天開幕 創造古鎮巷弄觀光價值

雲林縣文化觀光處為提升文創工坊價值，推出第1波「北港街角藝事館」計畫，北港3座工坊入選並由文觀處協助延聘專家設計改造工坊空間，北港秀惠拼布坊經改裝後，呈現現代藝文風格，成為雲嘉南第一座「拼布觀光工坊」，街角3館未來將併入朝天宮觀光路線，成為北港新景點。

「北港街角藝事館」第1階段遴選出「神山堂陳明洲雕塑造工作室」、「秀惠拼布工坊」、「帶偶回家工作室」委託設計師進行空間改造成具地方文創特色的館場，明天開幕。

從事拼布已20年的周秀惠，手藝高超，善用布料的材質顏色，創作出的大型拼布作品，獨樹一格，數萬片拼出的媽祖神像等諸多作品，曾獲「雲林縣文化藝術獎」首獎。

原本空間狹小的「拼布工坊」，經設計師改造，呈現創作素材，極簡風的布料格子牆，強化空間的主題意象，打通隔間騎樓，擴增一座拼布展館，樓梯間設有抽屜式展室，巧妙運用空間，別有洞天，總讓人驚喜。

周秀惠說，工作坊經設計師改頭換面，具現代化風格，工作場域與展館結合像座小型美術館，賞心悅目，原本壅塞的空間變寬敞，實現了她多年夢想。空間改造後的工坊將與北港朝天宮結合，併入古鎮景點，點亮了巷弄觀光。

文觀處長陳璧君表示，配合9月全國古蹟日，縣府推出北港街角藝事館，透過空間改造將觀光點串成線和面，北港街角3館今天揭牌，將由設計師呂耀中分享空間改造歷程和成果，歡迎大家一起來體驗古鎮巷弄工藝之美。