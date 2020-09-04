台南補助紙餐具回收設備 餐盤堆疊亂象改善了

自助餐飲店常見廢紙餐具因未堆疊，造成龐大垃圾量的問題，台南市環保局推出補助措施，讓業者購買紙餐具回收設施。目前已有7成店家申請，54家完成設置。

台南市環保局表示，受疫情影響，使得自助餐店及便當店的紙餐具用量增加，但紙餐具使用後，因殘留油汙或菜渣，若店家無設置分類回收設施，民眾易將廢紙餐具併同垃圾丟棄，若店家配合設置回收設施並宣導民眾用餐後，以「清理、分類、堆疊」3步驟，就可促進民眾重視紙餐具分類回收的習慣。

南市環保局自6月1日起受理紙餐具循環友善店家補助報名，經實地訪查，符合補助的店家近300家，目前申請家數已超過210家，已完成設置的有54家。店家表示，有了紙餐具回收設施，不僅提升用餐環境，也降低廢紙餐具因未堆疊後造成大堆垃圾堆置的問題。

環保局長謝世傑說，環保署已研擬「餐館業應設置紙餐具資源回收設施規格及其他應遵行事項 (草案)」，預計明年1月公告、7月實施，未來將有強制的規定及罰則，且因目前申請設置皆由環保局補助不需額外花費，請符合資格的店家把握機會，提出申請，截止申請日為10月15日，洽詢專線06-2686751分機319、309、06-2890092或06-2900680，若需申請相關文件請至臺南市政府環境保護局首頁/便民服務/文件下載(https://reurl.cc/4ReKqv)下載。