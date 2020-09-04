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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

影／台南文旦王麻豆郭彥宏奪冠 喝牛奶的文旦助他圓夢

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南文旦王今年由麻豆柚農郭彥宏（中）奪下，市長黃偉哲（左二）頒獎。記者吳淑玲／攝影
台南文旦王今年由麻豆柚農郭彥宏（中）奪下，市長黃偉哲（左二）頒獎。記者吳淑玲／攝影

今年台南市文旦大賽有66名好手角逐，歷經2個多月3關考驗，競賽激烈，最後由麻豆柚農郭彥宏奪下「文旦王」殊榮，市長黃偉哲親自頒發匾額祝賀鼓勵農民，郭彥宏從小學三年級就跟著父親一起種文旦，太太郭王玉蘭娘家更是種植60多年的老欉文旦，他以牛奶發酵施肥提高文旦風味和品質，今年終於一圓「文旦王」榮譽。

太開心了！今年57歲郭彥宏種植五分地的文旦，位在麻豆北勢和寮仔廍一帶，最大的特色是用牛奶發酵兩年後再施肥，因柚農多半種植經驗豐富，都各有所長，實力都在伯仲間，他認為要拿下文旦王，有時要靠運氣及氣候配合。郭彥宏和大哥郭家銘、郭秋寶是麻豆知名的柚農三兄弟，今年郭家銘不參賽，郭秋寶也拿下良等獎。

郭彥宏往年因文旦有籽被扣分，可能是附近大白柚和紅柚交花，今年選不同區的文旦比賽，終於拿下文旦王，他的文旦最高可賣到一斤300元，但數量有限，平均是每台斤80元，他也願意分享種植技術，傳承指導的柚農也有多人在文旦競賽中拿下不錯成績。

農業局長謝耀清表示，農業局以「安全」、「健康」、「友善環境」、「永續栽培」為目標推動生產高品質文旦，首創先比「果園」再比「果品」的競賽制度，經過381項農藥殘留檢驗把關及具備「產銷履歷」、「有機驗證」、「臺灣農產品生產追溯」等溯源資格，競賽標準超過國家級，得獎的文旦堪稱為「文旦界的LV」。

評審團召集人呂明雄教授指出，好的文旦經得起貯運且內外俱佳，今年參賽果品經過3週的辭水後風味最佳，品質更甚往年。從「外觀」、「肉質風味」、「糖度」、「種子數」評審，外形要勻稱、不歪斜、果皮光滑、毛孔（油胞）細緻，剝開後果皮薄、果肉細緻，不含種子，糖度在11度以上，入口後柔軟多汁、芳香甘甜。

台南文旦王今年由麻豆柚農郭彥宏（中）奪下。記者吳淑玲／攝影
台南文旦王今年由麻豆柚農郭彥宏（中）奪下。記者吳淑玲／攝影
今年台南文旦王由麻豆柚農郭彥宏（左）奪冠，右太太郭王玉蘭奪下。記者吳淑玲／攝影
今年台南文旦王由麻豆柚農郭彥宏（左）奪冠，右太太郭王玉蘭奪下。記者吳淑玲／攝影
今年台南文旦王由麻豆柚農郭彥宏（右）奪下，左為太太郭王玉蘭。記者吳淑玲／攝影
今年台南文旦王由麻豆柚農郭彥宏（右）奪下，左為太太郭王玉蘭。記者吳淑玲／攝影

文旦 農民 農藥殘留

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