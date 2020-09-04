善化火車站擴建多年無下文 立委郭國文邀會勘確認推動

台南市善化火車站擴建傳聞已久，多年未見動靜，地方質疑政府不作為。立委郭國文今天邀集台鐵、市府相關單位人員會勘火車站，因台南火車站地下化後，善化火車站將成為花東線始發站，必須擴建。郭國文說，地方針對善化車站東側開發期待已久，需請工務局就現有計畫道路儘速進行開闢程序，也請在地議員林志展持續爭取，車站跨站式功能才能有用武之地。

郭國文說，台鐵也需將需求以重大方案方式提出計畫，市府都發局專案地目變更，儘速納入車站東側開發規畫。而車站改建可先進行，未來鐵路立體化延伸計畫才有利基。而所需相關經費，他會在立法院極力爭取，讓善化車站升級，交通運輸更便利，人民更有好的交通生活品質。

台鐵管理局副總工程司邱國松表示，善化火車站擴建案，已委託建築師進行可行性評估，經多次研究修正後，將於20日定稿，完成可行性評估報告，到時整個善化火車站擴建案也將會明朗化。

郭國文昨天上午邀集台灣鐵路管理局、市府都發局、交通局、工務局等相關單位，到善化火車站協調火車站擴建相關事宜，市議員林志展說，善化火車站東側聯外的八米計畫道路，經他溝通協調，已取得八成六地主的土地無償使用同意書，為了善化火車站擴建發展，他也盡全力協助。

市府都發局則表示，對於善化火車站擴建所需的都市計畫變更，如果台鐵有完善計畫獲得中央同意，並確定經費來源，可以專案方式協助辦理都市計畫變更。

對於東側聯外道路，市府表示，雖已取得八成六地主無償使用同意書，但仍有一成四的地主要求有償撥用，需要一千餘萬的用地取得經費，且若如此處理，恐怕會引起原先無償使用地主的反彈，因此有必要再協調。

台鐵方面則強調，為了善化火車站擴建，前置工程與設施已陸續進行，但東側八米聯外道路不闢建，後續很多計畫無法推動，希望市府協助盡速完成東側八米聯外道路的闢建。