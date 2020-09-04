備受矚目！台南學甲農地爐碴今動工清除 180天清完

台南市學甲農地瀘碴引發環保汙染爭議及關切，業者今天開始清除，環保局強調會以極快速的行政處分及效率要求清理，清理義務人今天開始進行清理，預計在180天內完成清理，本案不管是在啟動清理之效率或完成清理的行政處分，要求相對於全國其他爐碴等汙染物堆置事件已明顯快速嚴厲。

市長黃偉哲在媒體詢問學甲爐渣案也強調，這件事的過程政治面高於專業面，事實上學甲爐渣的當初埋設，並不在我任內，但是處理是現在要開始處理，所以我覺得其實可以看到，比較105年那個時候處理的進度跟現在處理的進度是有不同，樂於接受大家的批評跟指教，但是必須言之有物，而且必須要有事實的根據。

黃偉哲說，學甲爐碴今天早上開始清運，會在180天內清運完畢，原來業者是要求要有兩年的時間，那我們當然是評估他的爐碴量，要求他做最短的處理，上一次的學甲爐渣量是花了一年半清理，這次花了半年，是只有三分之一的時間，其實是衡量實際的情況。

台南市環保局表示，學甲農地瀘碴案也快速進行行政處分，7月27日已發文要求清理義務人依規定提報清理計畫書盡速進行廢棄物的清除，該義務人亦於8月14日提出清理計畫書，於8月25日再要求該清理義務人需於180工作天內完成清理，否則將加重連續裁罰。對於清理義務人挖除所填埋之爐碴（石），也將嚴格監督其清理過程及掌握後續去化流向。