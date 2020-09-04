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黃偉哲：進口豬內臟沒市場 做好分流供選擇

中央社 / 台南4日電

台南市長黃偉哲今天視察大賣場肉品產地標示時表示，不含萊克多巴胺的豬內臟開放進口多年沒有人買，可能含有萊克多巴胺的豬內臟更沒有市場；但仍應做好分流，供消費者選擇。

黃偉哲上午前往位於永華市政中心附近的大賣場參觀肉品販售區，了解肉品產地標示的方式及狀況。發現這家賣場將來自美國、澳洲、台灣的肉品分區擺放，除了貨架上有文字標示，肉品包裝上也有文字與產地國的國旗圖示，以利消費者辨識。

黃偉哲表示，雖然現在含萊克多巴胺的美國豬肉還沒有進口，但其實不含萊克多巴胺的肉品早就已經進來台灣。很感謝賣場實施國產與進口肉品分流措施，這樣也等同於是因應未來的超前部署。

他說，將來在國內市場，國產豬肉不會含有萊克多巴胺，而進口的肉品可能會有。如果在食物供貨鏈的體系開始做分流，消費者可以很方便做選擇，不需要再做進一步辨識。只要選擇國產豬肉，就不會吃到萊克多巴胺。

黃偉哲表示，政府雖已許可進口不含萊克多巴胺的美國豬內臟，但在他印象中，據行政院農委會及海關給的資料，至今沒有進口量。這顯示國人對於食用進口豬內臟是不習慣的，也就沒有廠商願意進口。

他說，不含萊克多巴胺的內臟都不願意吃了，那台灣消費者對於可能含有萊克多巴胺的豬內臟，接受度將會更低，甚至不會有廠商進口。但政府還是要預做因應，而中央已考慮針對內臟訂出更嚴格的標準，也是一種把關。

肉品 黃偉哲 行政院

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