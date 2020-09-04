Google落腳雲林！將為雲林帶來第一筆歷年最大增值稅收

Google第三座資料中心確定落腳雲林科技工業區，雲林縣長張麗善對大公司來投資為雲林帶來稅收與就業仍深表欣悅，據估算Google一來將為雲林帶來第一筆土地增值稅，就可達上億元的收入，也是雲林歷年來最大的一筆。

上月間傳出Google將來雲林投資兩百億元設立，向中纖購得位於雲林科技工業區內20公頃的土地作為開發之用，這也是繼彰化、台南資料中心之後，Google在台灣的第三座資料中心。

這項重大投資案引起國內企業界關注，有企業人士推測Google接連在台灣設立資料中心，且一座比一座大，以其規模來看，發展成為亞洲最大的資訊中心也不無可能。

在投資沙息獲得確認後，雲林縣長張麗善深表欣悅，昨天下午迫不及得證實這項消息，今天參加一項文化活動仍再向媒體公布Google要來雲林的訊息，她說，未來帶來的就業與稅收，讓雲林原本拮据的財政，稍稍可獲紓緩。

據估算，Google以約35億餘元向中纖購得位於雲林科技工業區內約六萬坪的土地，據了解成交價每坪約5、6萬元，核算下來，Google開發案尚未成行，就為雲林帶來第一筆超過一億元的土地增值稅收入，這也是雲林歷年來最大的一筆土地稅收。

據稅務人員指出，雲林縣最大工業投資案是麥寮六輕，但因六輕是以填海造地完成，依法可用土地改良抵課稅金，所以並未課徵到土地稅收，但Google購買工業區土地，依法需課徵土增稅，這對1年增值稅總預算數僅12億元的雲林來說，佔了12分之1，是最大的一筆。

縣府相關人員也說，未來Google建廠得再課徵房屋稅，所以Google來雲林，對一個稅收少的縣市，不僅帶來就業人口，光是稅收就幫助很大，值得慶賀。