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彩色薯條變時尚！ 農試所導入商業模式為農業「助攻」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農業試驗所今天在台南新化瓜瓜園生態故事館舉辦農業商業模式發表會，邀請多位成功企業分享。記者吳淑玲／攝影
農業試驗所今天在台南新化瓜瓜園生態故事館舉辦農業商業模式發表會，邀請多位成功企業分享。記者吳淑玲／攝影

台南市瓜瓜園總經理邱裕翔今天分享該公司技轉農試所紅心番薯（台農66號）及紫心番薯（台農73號）健康種苗，與原黃金番薯（台農57號）組合成彩色薯條，未來「彩色地瓜薯條」將透過便利商店、量販店，向年輕消費客群傳遞食用國產地瓜健康、方便、時尚之價值主張。

瓜瓜園是導入農業商業模式結合設計思考與創新思維，找出顧客未被滿足的需求，該公司暢銷產品為黃色地瓜薯條，經農業商業模式盤點後發現，「彩色、小包裝」地瓜薯條具有行銷年輕族群之市場利基，因此，推出彩色薯條，讓吃薯條顯得繽紛及開心。

農業試驗所所建構「輔訓合一」的農業商業模式輔導機制，應用在農產業的教學、輔導與推廣工作，多年來已培訓許多農業組織透過這套工具的引導與盤點，發展新產品或服務。為加速推動於農產業組織的應用，今年辦理種籽推廣人員培訓，共有29名試驗改良場所及農會推廣人員接受培訓，成為農業商業模式推廣尖兵。

農試所所長林學詩表示，以市場已成熟應用的「商業模式九宮格」為原型架構，搭配農業特性發展出一套適合農業應用之商業模式工具，改變以往從生產者觀點發展事業的思維。農民很不簡單要會種還要會行銷，該模式以目標客群的角度進行市場探索，找到最重要且未被滿足的需求，拉近生產者與消費者之間的距離，再藉由盤點掌握自身農業關鍵資源，尋找事業中不可獲缺的合作夥伴，學習正確盤點成本支出及收益來源，協助學員在發展事業的各個階段，隨時調整商業模式。

農試所強調，為加速農業商業模式工具推廣應用，協助農業組織因應環境變化調整經營方向，該所將培訓種籽人員參與農業商業模式工具，以擴大推廣與應用的助力，今年有29位試驗改良場所及農會推廣人員培訓，成為農業商業模式推廣尖兵，藉由第一線推廣人員之協助，加速推動農產業組織的應用，提升農業軟實力，共同為提升農業競爭力而努力。

瓜瓜園總經理邱裕翔（右）引進商業模式推出的彩色薯條。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園總經理邱裕翔（右）引進商業模式推出的彩色薯條。記者吳淑玲／攝影
農試所所長林詩學（左二）和台南區農改場場長楊宏瑛（右二）均出席。記者吳淑玲／攝影
農試所所長林詩學（左二）和台南區農改場場長楊宏瑛（右二）均出席。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園推出最新的彩色薯條。記者吳淑玲／攝影
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量販店 農民

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