彩色薯條變時尚！ 農試所導入商業模式為農業「助攻」

台南市瓜瓜園總經理邱裕翔今天分享該公司技轉農試所紅心番薯（台農66號）及紫心番薯（台農73號）健康種苗，與原黃金番薯（台農57號）組合成彩色薯條，未來「彩色地瓜薯條」將透過便利商店、量販店，向年輕消費客群傳遞食用國產地瓜健康、方便、時尚之價值主張。

瓜瓜園是導入農業商業模式結合設計思考與創新思維，找出顧客未被滿足的需求，該公司暢銷產品為黃色地瓜薯條，經農業商業模式盤點後發現，「彩色、小包裝」地瓜薯條具有行銷年輕族群之市場利基，因此，推出彩色薯條，讓吃薯條顯得繽紛及開心。

農業試驗所所建構「輔訓合一」的農業商業模式輔導機制，應用在農產業的教學、輔導與推廣工作，多年來已培訓許多農業組織透過這套工具的引導與盤點，發展新產品或服務。為加速推動於農產業組織的應用，今年辦理種籽推廣人員培訓，共有29名試驗改良場所及農會推廣人員接受培訓，成為農業商業模式推廣尖兵。

農試所所長林學詩表示，以市場已成熟應用的「商業模式九宮格」為原型架構，搭配農業特性發展出一套適合農業應用之商業模式工具，改變以往從生產者觀點發展事業的思維。農民很不簡單要會種還要會行銷，該模式以目標客群的角度進行市場探索，找到最重要且未被滿足的需求，拉近生產者與消費者之間的距離，再藉由盤點掌握自身農業關鍵資源，尋找事業中不可獲缺的合作夥伴，學習正確盤點成本支出及收益來源，協助學員在發展事業的各個階段，隨時調整商業模式。