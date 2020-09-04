台積電等42家廠商嘉義縣明天徵才 開出逾百個60Ｋ職缺

嘉義縣政府明天上午在人力發展所， 舉辦大規模現場徵才活動，共42家廠商參加，合計提供1700多個工作機會，半導體科技大廠台積電為南科擴廠，釋出2百個工作職缺，還有3家廠商提供102個最高60K以上職缺。機會難得。

縣府社會局說，包括台積電、群創、欣興、上銀科技、松川、大瓏、大成長城、全家、長榮文苑、棒棒積木飯店等42家企業，合計釋出逾1700多個工作職缺，約8成職缺薪資30K起跳。

徵才活動上午9點到下午1點，工作地點嘉縣為主，台積電開出職缺有半導體工程師100人，新鮮人博士學歷起薪6萬元、碩士4萬6000元、學士約3萬9000元，有作經驗者依公司規定敘薪，技術員也是100人，薪資約2萬5000至3萬2000元（含津貼、獎金），工作地點台南市善化區南科。

轄區大埔美、馬稠後13家廠商，釋出590個工作職缺，長照服務業9家廠商，釋出68個工作職缺，科技業佔總職缺5成、製造業占總職缺4成，住宿餐飲及一般服務業占總職缺將近2成。

薪資方面，台積電半導體工程師及天珩公司的營建部主任及科定國內外業務高達60K，傳產業如福隆玻璃的製程工程師50K以上，服務業如長榮文苑酒店業務經理40K以上。

馬稠後園區剛進駐的麗光科技及哈林企業2家廠商，也在本次活動大舉徵才，開出255個職缺，包括行銷企劃人員、各類工程師、物流資材等職務。縣長翁章梁表示，此次職缺大多是嘉義在地優質企業，約8成職缺月薪3萬元起跳，3家廠商102個職缺起薪上看6萬元，跨足科技業、製造業、服務業、長照業，期盼更多人才回嘉就業，促進地方繁榮。