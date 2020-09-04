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學甲爐渣今清運 黃偉哲：整起事件政治面高於專業面

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（中）。記者鄭維真／攝影

學甲爐渣事件在網路上引起熱議，台南市長黃偉哲也被捲入風波，黃偉哲今天表示，這起事件政治面高於專業面，事實上學甲爐渣當初埋設時並不在他任內，但只要破壞環境，他就會用嚴厲手段處理來還給大家乾淨的環境，上午業者已開始清運，市府要求他們在180天內清運完畢。

黃偉哲表示，原來業者是要求要有2年清運時間，市府評估爐渣量要求業者做最短處理，所以必須在180天內清運完畢。上一次的學甲爐渣量花了一年半清理，這次花半年，是只有三分之一的時間，業者今天早上開始雇工清運。

黃偉哲說，他擔任市長以來，上任簽署的第一份文件是龍崎垃圾事業廢棄物掩埋場，我們把它停掉，學甲爐渣雖不是在他任內發生，他也去處理，至於安定竑榮非法水泥廠的部分，繼拆除生產線之外，今天業者也自行拆除整個生產設備，所以他任期內違法環境的部分，一定會用嚴肅態度、嚴厲手段去處理，還給大家一個乾淨的環境。

黃偉哲 廢棄物

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