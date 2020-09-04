失智症權威醫與老母手搖鈴同樂 嘉義縣失智照護園遊會

9月國際失智症月，嘉義縣衛生局上午在吳鳳科大首次舉辦「嘉憶人智由創作」園遊會，失智共同照護中心及29個社區失智照護據點數百名長輩齊聚一堂，表演才藝，展現手工藝作品，縣長翁章梁等來賓到場同樂，72歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍，與失智症坐輪椅的90多歲老母親，拿手搖鈴互動玩樂，示範「老老照顧」延緩失症方法。

嘉縣人口老化比率高居全國第一，到6月推估50歲以上失智症約有8146人，占全縣人口1.6%，3年前成立大林慈濟、長庚醫院2處失智共照中心，以及29處社區照護關懷據點，建構照護失智症網絡，在民雄鄉大崎社區成立第一個失智友善社區，培訓郵差成為守護「綠衣友善失智天使」。

29處照護據點長輩及志工、醫護人員，首次聚集，園遊會由長輩活力操開場表演，還有太鼓、手搖鈴及烏克麗麗等演出，攤位展示手作烘培、茶葉蛋、麵食等，還有益智桌遊動動腦體驗區，翁章梁、立委陳明文等來賓由衛生局代局長趙紋華陪同逛攤位，與長輩熱情互動。

翁章梁頒感謝狀感謝大林慈濟照護中心主任曹汶龍，以及長庚照護中心黃英誌醫師；「就像跟孩子玩，母親感受不到壓力，看到我就有笑容」，曹汶龍拿手搖鈴逗樂90多歲失智症老母親，會場有失智症家人組成的互助家庭，彈奏烏克麗麗表演，成為吸睛焦點。