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失智症權威醫與老母手搖鈴同樂 嘉義縣失智照護園遊會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
園遊會場有失智症家人組成的互助家庭，彈奏烏克麗麗表演，成為吸睛焦點。記者魯永明／攝影
園遊會場有失智症家人組成的互助家庭，彈奏烏克麗麗表演，成為吸睛焦點。記者魯永明／攝影

9月國際失智症月，嘉義縣衛生局上午在吳鳳科大首次舉辦「嘉憶人智由創作」園遊會，失智共同照護中心及29個社區失智照護據點數百名長輩齊聚一堂，表演才藝，展現手工藝作品，縣長翁章梁等來賓到場同樂，72歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍，與失智症坐輪椅的90多歲老母親，拿手搖鈴互動玩樂，示範「老老照顧」延緩失症方法。

嘉縣人口老化比率高居全國第一，到6月推估50歲以上失智症約有8146人，占全縣人口1.6%，3年前成立大林慈濟、長庚醫院2處失智共照中心，以及29處社區照護關懷據點，建構照護失智症網絡，在民雄鄉大崎社區成立第一個失智友善社區，培訓郵差成為守護「綠衣友善失智天使」。

29處照護據點長輩及志工、醫護人員，首次聚集，園遊會由長輩活力操開場表演，還有太鼓、手搖鈴及烏克麗麗等演出，攤位展示手作烘培、茶葉蛋、麵食等，還有益智桌遊動動腦體驗區，翁章梁、立委陳明文等來賓由衛生局代局長趙紋華陪同逛攤位，與長輩熱情互動。

翁章梁頒感謝狀感謝大林慈濟照護中心主任曹汶龍，以及長庚照護中心黃英誌醫師；「就像跟孩子玩，母親感受不到壓力，看到我就有笑容」，曹汶龍拿手搖鈴逗樂90多歲失智症老母親，會場有失智症家人組成的互助家庭，彈奏烏克麗麗表演，成為吸睛焦點。

翁章梁以自己照護失智症老母親為例，強調失智症可以早期發現，治療延緩，呼籲大家一起守護失智長輩；曹汶龍說，醫療主動走入社區，辦園遊會活躍老化，延緩失智，輕度失智不易被發現，家屬又常不在身邊，社區營造對失智症認識宣導，守望相助精神非常重要。

嘉義縣衛生局上午在吳鳳科大首次舉辦「嘉憶人智由創作」園遊會，失智共同照護中心及29個社區失智照護據點數百名長輩齊聚一堂。記者魯永明／攝影
嘉義縣衛生局上午在吳鳳科大首次舉辦「嘉憶人智由創作」園遊會，失智共同照護中心及29個社區失智照護據點數百名長輩齊聚一堂。記者魯永明／攝影
72歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍(左)，與失智症坐輪椅的90多歲老母親，拿手搖鈴互動玩樂。記者魯永明／攝影
72歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍(左)，與失智症坐輪椅的90多歲老母親，拿手搖鈴互動玩樂。記者魯永明／攝影
嘉義縣衛生局上午在吳鳳科大首次舉辦「嘉憶人智由創作」園遊會，縣長翁章梁帶來賓與失智共同照護中心及社區失智照護據點長輩代表開心合照。記者魯永明／攝影
嘉義縣衛生局上午在吳鳳科大首次舉辦「嘉憶人智由創作」園遊會，縣長翁章梁帶來賓與失智共同照護中心及社區失智照護據點長輩代表開心合照。記者魯永明／攝影
72歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍(左二)，與失智症坐輪椅的90多歲老母親，拿手搖鈴互動玩樂，縣長翁章梁（右）與立委陳明文 （右二）加入同樂。記者魯永明／攝影
72歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍(左二)，與失智症坐輪椅的90多歲老母親，拿手搖鈴互動玩樂，縣長翁章梁（右）與立委陳明文 （右二）加入同樂。記者魯永明／攝影

失智症 翁章梁 衛生局

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