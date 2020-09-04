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今年新設15處T-Bike租賃站 新營火車站即日啟用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市交通局今年預計新設15處T-Bike租賃站，14站已在6月啟用，最後一站新營火車站即日起營運，歡迎大家騎乘一起遊新營。。圖／台南市交通局提供
台南市交通局今年預計新設15處T-Bike租賃站，14站已在6月啟用，最後一站新營火車站即日起營運，歡迎大家騎乘一起遊新營。。圖／台南市交通局提供

台南市交通局今年預計新設15處T-Bike租賃站，其中14站已在6月啟用，最後一站新營火車站即日起營運，交通局長王銘德表示，目前全台南市已有74處租賃站、2104輛車，站位遍及交通場站、觀光景點，使用人次更突破286萬，是一種方便短程及觀光休閒的交通工具。

王銘德指出，為服務市民及觀光旅客，新營區已設置美術園區、新營高中及天鵝湖公園等3站，新營火車站啟用後將可串連其他3站，市民及觀光旅客可多加利用。

交通局表示，目前T-Bike正舉辦「T-Bike快樂悠遊騎 十萬好禮送給你」活動，騎乘T-Bike有機會獲得iphone11等好禮，再加碼新加入會員與15處新站體驗，有機會額外獲得量販店1000元禮券。迎接中秋國慶連假，活動從即日起到下月11日，邀請大家來台南騎T-Bike欣賞中秋滿月以及首次在台南舉辦的國慶煙火。

火車站 國慶 中秋

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