不要錯過！台南佳里6日野餐音樂會加國家交響樂團演出

台南市佳里體育公園6日下午舉辦「109年度臺南市社區營造計畫」佳里區成果發表，以盛夏野餐音樂會為主題，晚上是「藝術進區」NSO國家交響樂團演出「綠野音樂會」。

佳里區公所表示，這次活動由佳里區延平、漳洲、安西、忠仁、禮化、營頂、興化、子龍、六安、龍安等10個社區帶來的特色產業、DIY手做及佳里扶輪社特別邀請街頭藝人現場表演；此外，由佳里媽咪談天說地-親子俱樂部召集二手循環市集，當日市集10%收益將捐給北台南家扶中心，除兼顧資源再利用與公益，更促進佳里社區大小朋友間的交流互動與學習成長。

9月6日(日)佳里區體育公園從下午2時30分開始到晚上都有一連串活動，相當精采可期，首先由低碳社造成果發表熱鬧開場，這次活動以低碳、音樂、親子為元素，以盛夏野餐音樂會為主題，活動內容有資源回收兌換社區DIY課程、社區利用在地食材製作的特色美食、野餐音樂響宴、街頭藝人的小丑表演、揮動夢幻泡泡、舞台神秘驚喜及二手循環市集。

為讓民眾可以在音樂薰陶之中，盡情在草地徜徉野餐，佳里區公所特別與社區合作推出「加值野餐墊組合包」，民眾只需要花費200元，即可獲得一個野餐墊及150元園遊劵。在8月19日開放線上預購150份，開放首日即搶購一空。為回饋鄉親，活動現場下午3時30分後特別開放50組名額搶購，購買資格為年滿20歲、每人限購1組。數量有限、售完為止。

晚上登場的是臺南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」-NSO國家交響樂團演出綠野音樂會/《與你共舞》活動，NSO國家交響樂團與理念相同並長期支持公益之企業攜手合作，連續三年以「綠野音樂會計畫」走出國家音樂廳，足跡遍佈各地鄉鎮，綠野音樂會全新策劃《與你共舞》主題，由NSO銅管音樂家群偕同聲樂家、舞者、講者同臺演出。此次精選各類型與「舞」相關的音樂作品，藉由音樂結合舞蹈元素的演出型式，搭配主講人深入淺出的解說，引領觀眾在歡快的旋律下翩然起舞，浸沐於每首經典樂曲的愉悅氛圍中。