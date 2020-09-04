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台江海岸鐵馬旅行 一窺早期台灣8景的「鹿耳春潮」
台南市台江國家公園內規畫有單車道，從鹽水溪出海口西側，沿著海堤，進入滿布魚塭的產業道路，循著指標到四草港、鹿耳門溪出海口「府城天險」，是適合親子運動的單車道，也可一窺漁村的靜謐與純樸。
四草大橋下鹽水溪出海口西側這條台江海岸觀光自行車路線，可邊騎邊賞濱海美景，出海口可見海上小屋、蚵棚、網罟、釣客、小船，還有觀光膠筏上漁民向遊客示範拋網捕魚。此情此景，遙想3、4百年前台江內海舟楫穿梭的忙碌景象，就如歷史故事。
「大員」是台江內海最大沙洲，荷蘭人在此建立熱蘭遮城，如今岸邊雖有標示「大員港」，卻是觀光膠筏的小碼頭。沿著西側堤岸由大員港往北騎，西側就是台江國家公園管理處遊客中心，來到單車道轉彎處就是條注入鹽水溪的水道，交匯處正有戶漁家，階梯下停著小舟，等於是自家碼頭，悠閒景致令人稱羨。
由大員港往南過了出海口，就是一道長數公里的海堤，堤外就是台灣海峽，車輛少到只能聽到海浪拍打的聲音，爬上海堤，有許多蚵棚、捕魚器具放置在鐵皮工寮內，地上的蚵殼還殘留著海味。過了海堤，循著單車道指標左轉往西就到了四草漁港，過了港往南就是鹿耳門溪出海口的「府城天險」，這裡除是清代8景「鹿耳春潮」、「鹿耳連帆」所在地，也是鄭成功登陸地，旁側的鎮門宮就供奉國姓爺，可在此吃個蚵仔煎再返程。
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