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西拉雅「二寮音樂會」6日登場 把握機會欣賞日出雲海
西拉雅國家風景區管理處在9月6日舉辦最後一場二寮日出雲海音樂會，為今年的夏天畫下完美的句點。
西拉雅風管處表示，臺南左鎮二寮山巒間雲霧千變萬化的景色，擁有全台最低海拔的日出雲海，吸引各地絡繹不覺得民眾上山觀賞，活動期間邀請到網紅盧卡斯拍攝，影片上傳後迴響不斷，配合這次活動發行的周邊觀光景點好玩卡，也成功帶來許多外地遊客造訪。
西拉雅國家風景區管理處今年在二寮共舉辦了4場日出雲海音樂會，每場活動都準備豐盛的餐點提供參與民眾索取，有來自在地公館社區媽媽一早現做的草仔粿、鹹粥以及現場手沖的豆讚咖啡，讓來參加活動的民眾不僅僅有日出雲海可以觀賞，在觀賞日出雲海及品嘗美食之餘還有沁月工作室所演奏的國樂，陪伴著我們一起迎接新的一天。
西拉雅管理處每場活動都與在地業者合作，讓民眾可以享用在地的美食，同時也提振在地的觀光產業，請大家把握最後一場次的二寮日出雲海音樂會，帶著同學、家人、情侶一起前來賞日出雲海、聽音樂、享美食。
西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，二寮日出雲海是全台最低海拔的日出雲海，每年夏季是最佳觀賞季節，管理處舉辧日出雲海音樂會是為了讓大家在最適當的季節觀賞最美的景，雖然管理處的活動結束了，但是歡迎大家隨時都可以前往二寮觀賞日出雲海。另外，隨著後疫情時代的來臨及國旅的盛行，管理處將陸續舉辦相當有趣的活動，歡迎大家一同來西拉雅國家風景區旅遊。
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