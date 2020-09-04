西拉雅「二寮音樂會」6日登場 把握機會欣賞日出雲海

西拉雅國家風景區管理處在‪9月6日‬舉辦最後一場二寮日出雲海音樂會，為今年的夏天畫下完美的句點。

西拉雅風管處表示，臺南左鎮二寮山巒間雲霧千變萬化的景色，擁有全台最低海拔的日出雲海，吸引各地絡繹不覺得民眾上山觀賞，活動期間邀請到網紅盧卡斯拍攝，影片上傳後迴響不斷，配合這次活動發行的周邊觀光景點好玩卡，也成功帶來許多外地遊客造訪。

西拉雅國家風景區管理處今年在二寮共舉辦了4場日出雲海音樂會，每場活動都準備豐盛的餐點提供參與民眾索取，有來自在地公館社區媽媽一早現做的草仔粿、鹹粥以及現場手沖的豆讚咖啡，讓來參加活動的民眾不僅僅有日出雲海可以觀賞，在觀賞日出雲海及品嘗美食之餘還有沁月工作室所演奏的國樂，陪伴著我們一起迎接新的一天。

西拉雅管理處每場活動都與在地業者合作，讓民眾可以享用在地的美食，同時也提振在地的觀光產業，請大家把握最後一場次的二寮日出雲海音樂會，帶著同學、家人、情侶一起前來賞日出雲海、聽音樂、享美食。