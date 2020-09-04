南市垃圾減量再出招 有店面餐飲業要提供環保餐具

臺南市環保局為了降低垃圾量，已自9月1日起規定「有店面之餐飲業」應提供環保餐具給消費者「選擇」使用，經稽查有超過9成店家配合，店家表示，購置成本雖增加，但為了環保仍要全力配合。

環保局表示，經抽查市區餐飲集中的區域如如海安路、國華街、富農街等，297家中有22家沒提供環保餐具，已開立警告單，要求改善，合格率93%，違規樣態大多是沒提供環保筷或環保杯。

市長黃偉哲說，新措施主要是讓店家在有提供一次性非塑膠類免洗餐具的同時，也提供環保餐具讓內用的消費者可選擇所要使用的餐具款式，藉此鼓勵民眾自備或多使用店家提供的環保餐具，一同降低免洗餐具的廢棄量，也減少垃圾量。

環保局長謝世傑強調，此措施並非以禁用為手段，店家只要針對內用消費者同步提供可重複清洗的環保餐具供選擇就符合規定。對於第1次違規未提供環保餐具的業者，會先行警告並限期改善，屆期未改善完成才會開罰。