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黃偉哲當「購物專家」直播賣文旦 40分鐘銷3600公斤

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）今天上購物台賣麻豆文旦。圖／台南市新聞處提供
台南市長黃偉哲（右）今天上購物台賣麻豆文旦。圖／台南市新聞處提供

台南市長黃偉哲今天到購物台當起「購物專家」，透過直播，不僅教大家如何分辨老欉、新欉文旦，更在短短40分鐘內即賣出600組、3600公斤的麻豆文旦，展現叫賣實力。

黃偉哲日前就曾上購物台直播賣台南在地水果，包括台南金鑽鳳梨、愛文芒果等都創下銷售佳績，其中，7500台斤的愛文芒果更在半小時內銷售一空。

黃偉哲指出，麻豆文旦果型美、多汁甘甜、甜度可達10到13度左右，富含維生素C的麻豆文旦，每年愛銷往新加坡、香港、大陸、加拿大、日本等地，讓外國朋友都愛不釋手。

此次直播販售的麻豆文旦由清泉果園出貨，第三代負責人李孟翰今年26歲，他說，當初不捨父母務農辛苦，決定返鄉接下照顧果園的責任，傳承家族優質的老欉文旦，讓美味多汁的文旦能持續生產；今年文旦品質很好，購買後放置3到4周是最佳賞味期，屆時正值中秋節，適合賞月品文旦。

文旦 直播 購物

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