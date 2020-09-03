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大林鎮長要編第二預備金普篩新冠肺炎 代表會請假挨批
嘉義縣大林鎮鎮長簡志偉要編第二預備金5百萬元，普篩新冠肺炎，今天代表會臨時會最後一天，簡以送里鄰長蛋糕事由請假，引起代表會主席謝明瑞不滿，批鎮長媒體放話，不願面對民意質疑，逃避脫序行為荒謬；簡志偉說，還未開議審查，縣府就指編第二預備金依法無據，不尊重地方自治，將鎮公所官派「區級化」。
謝明瑞說，臨時會是既定行程，鎮長一早請假，擺明臨陣脫逃，難道不能早上開會，下午送蛋糕嗎？鎮民代表紛紛提出質疑，但從主任秘書到各主管，沒有人可以代替鎮長，說明普篩動用第二預備金理由，導致此提案無法進入討論，顯然這是鎮長個人意志作祟，令人擔憂「鎮長是將防疫當成兒戲處理嗎？」
謝明瑞呼籲鎮長，勇敢面對監督，善盡說明溝通，專心鎮政，為鎮民謀福，對公務法令有任何不懂，務必勤奮請教專業人士，才不會讓自己及公所公務人員誤觸法令，做出最不好示範。
簡志偉說，3天臨時會由代表會申請召開，未開議，縣府就針對編第二預備金普篩疫情，表明依法無據，代表紛紛跟進說「沒審查必要」，形同將鎮公所官派「區級化」，不尊重民選地方自治，編第二預備金備而不用，不必指定項目， 提案編列是為因應疫情緊急狀況，防杜可能的破口，並非依法無據，縣府既下指導棋，代表跟進附和，他才請假，按既定行程送里鄰長蛋糕。
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