交通便利！台南市府與台首大合作 閒置校舍變文旦包裝區

台南市農產運銷公司文旦禮盒賣得嚇嚇叫，看中台灣首府大學地理位置，因少子化有閒置的校舍空間，今年首度從台南市農產運銷公司文旦禮盒包裝合作做起，踏出產學合作第一步。總經理李芳林表示，台首大位在84東西向快速道路旁，交通便利，又有現成工讀生（本地及外籍生）可以雇用，雙方將簽訂策略聯盟，未來與餐飲和烘焙系等會有更密切合作計畫。

台南市農產運銷公司董事長是台南市長黃偉哲，總經理李芳林接任後，從鳳梨、芒果到文旦不斷發想衝刺業績，行銷台南農產品。李芳林運用行銷專長，針對中秋節禮盒市場，設計「柚見」伴手禮盒，小的禮盒內含2顆頂級文旦、1片面膜、1瓶果醬；大禮盒內有5顆頂級文旦，2片面膜、1瓶果醬，向南科廠商、各公司行號、機關團體推銷，有特殊需求禮盒還可客製化量身訂作。

李芳林說，最近賣文旦是與麻豆區農會合作，推出搭配蜂蜜柚子茶果醬、青柚植萃面膜，有5顆裝、2顆裝兩種規格；另給針對小北百貨通路，提供適合的文旦禮盒，至今天已賣出2萬5千盒，約9萬顆文旦，營業額破8百萬元，因禮盒多包裝場地空間要夠大。