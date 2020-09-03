張麗善證實Google在雲林設廠 購地兩萬坪縣府全力支持

最近傳出Google低調在雲林縣斗六市工業區買下中纖所屬的6萬坪土地，雲林縣長張麗善今天下午證實Google買地要建造第3座資料中心，投資金額至少200億元。張麗善表示，將對雲林帶來稅收與就業，她竭誠歡迎並會全力配合簡化相關行政程序，讓Google早日在雲林立足。

對於到雲林投資設立資料中心，Google台灣公司一直不願實。使這項重大投資，連日來在雲林企業界流傳，今天則獲雲林縣長張麗善親口證實。

張麗善說，Google公司已購買位在斗六市中纖所有的20公頃，約兩萬坪的土地，預計興建第三座資料處理中心，預計投資達兩百億元，對這項開發計畫，她表示竭誠歡迎與支持，更也會全力配合，未來有關縣府相關的行政作業程序，縣府會採取更簡化快速的作業方式，讓開發案早日順利成行。

張麗善說，Google公司一旦落腳雲林，未來的人才招募甚或稅收，都有助於雲林，她表示歡迎。

據了解，Google選定落腳雲林開發第三座資料中心，是因與其他彰濱、台南的兩座資料中心相隔不會太遠，有利於彼此支援。