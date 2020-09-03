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台南學甲爐渣疑雲 市府：明起180天內清理完畢

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市學甲區遭掩埋爐渣的農田，明天起進行清除。記者吳淑玲／攝影
台南市學甲區遭掩埋爐渣的農田，明天起進行清除。記者吳淑玲／攝影

時代力量立委陳椒華今針對學甲爐渣案，指數十萬噸爐碴違法填埋農地是惡行重大的環保犯罪，確僅輕罰6千元，甚至新案迄今未開罰，質疑吃案包庇。台南市政府回應表示，業者明天起清理，180天內完成。

學甲於2015年發生農田遭掩埋爐渣，去年學甲區慈福里長里新進再檢舉另一塊農田也遭掩埋爐渣，今年3月會勘確認。台南地檢署已在7月間要求業者清除爐渣，恢復地貌原狀。陳椒華今天開記者會，對全案提出質疑。

台南市政府回應指出，南市堅持以盡速清理為首要考量，此事件在媒體披露前，環保局就已快速做行政處分，7月27日已發文要求清理義務人依規定提報清理計畫書，盡速清除廢棄物的清除；義務人已在8月14日提出清理計畫書，並在8月25日要求，必須在180工作天內完成清理，否則將加重連續裁罰。

清理義務人將在9月4日進行清理，此案不管是在啟動清理的效率或完成清理的行政處分要求，相對於全國其他爐渣等汙染物堆置事件已明顯快速嚴厲。

市府強調，廢棄物清理法訂有「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，對於違反案件依據汙染程度、汙染特性及危害程度訂有不同的裁罰額度，此案的行政罰鍰金額將準則規定，給予最嚴厲的裁罰。另此案以「盡速清理」為首要目標，若清理義務人無積極清理態度，將加重處罰。而對於清理義務人挖除所填埋的爐渣（石），將嚴格監督清理過程及掌握後續的去化流向。

廢棄物 時代力量

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