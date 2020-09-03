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文具任你挑全部我付錢 雲林學童享受滿足的幸福

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供
立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供

已經送10年了！立委劉建國長城國際同濟會，每年開學前後發起送文具，已連送10年，每年都送兩三百名弱勢學生，讓他們新學年上學，文具不缺安心求學。

斗六、斗南、莿桐、古坑、林內等鄉鎮近兩百名弱勢學童，今天齊聚斗六雲院書城挑選文具、書籍，鉛筆、橡皮擦、彩色筆及童書等，只要喜歡就帶回家，小朋友精挑細選，大包小包買得好開心。

長城國際會長林來發表示，工欲善其事必先利其器，文具是上學必需品，一般小朋友文具不缺，但對來自弱勢家庭的小孩，往往沒能擁有好的工具來讀書，每人5百元禮券，自行到書局選購，開學前滿足小朋友購買新文具的需求，讓書包的文具一應俱全。

為讓弱勢小朋友開學也能享受購買新文具的喜悅，長城同濟會、立委劉建國、斗六市民代表顏碧祺、雲院書城發起「同濟援手送愛心．學童歡喜迎開學」獲得許多民眾熱心參與及贊助。

同濟會送每名學童五百元禮券，並由雲院書城創辦人王源良再以八折扣回饋給學童，等同每人加送一百元，折扣後六百元可一次買得夠，還送精美紀念品，小朋友超開心。

劉建國說，看到小朋友快樂挑選文具的開心表情，就很感動，期能拋磚引玉讓全雲林縣的弱勢學童享受這份溫暖。

立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供
立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供
立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供
立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供
立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供
立委劉建國發起開學送文具，近兩百名學生把文具行擠得水洩不通，場面熱滾滾。圖／劉建國提供

劉建國 長城 斗六

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