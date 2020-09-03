全國家庭教育會議抵「嘉」 教育部：編一億經費補人力

教育部109年度全國家庭教育工作會議首次在嘉義市舉辦，教育部常務次長林騰蛟今出席會議指出，家庭教育法去年5月修正，因應修法，今年也增編一億經費，用在提升各縣市的家庭教育專業人力，希望強化家庭教育相關的知能，透過綿密的社會安全網，對弱勢家庭能有更多的關照。

各縣市府家庭教育中心代表出席在鈺通飯店展開的會議，與會人數約130人，一同研討家庭教育議題、針對推展家庭教育工作的政策方向凝聚共識，林騰蛟主持開幕儀式，市長黃敏惠與會，感謝教育部肯定嘉市在推展家庭教育的努力與成果，期待展開中央與地方的對話平台。

林騰蛟指出，家庭教育法修正重點有4大面向，包含提升專業人力、強化整合資源、綿密社會安全網絡及增進家庭教育知能，讓家庭教育中心與學校、社區間網絡資源聯繫及串連，及時提供適切資源與轉介服務的援手，能成為那「拉一把」的推手。

市府教育處長林立生說，教育部一億元挹注各縣市經費後，像嘉義市今年中心就聘心理諮商師，例如，弱勢學生比如遇到隔代教養問題，就可以直接到家訪視，結合學校、社區和社政網絡的輔導，讓社會安全網更加綿密。

林立生說，家庭教育中心針對每個年齡層所需要的家庭教育知能，規畫適合的課程提供每位家庭成員學習，例如親職、親子、婚姻和代間教育等課程，希望家庭教育推廣到嘉市每個角落。