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葉問翻版！這位鎮長拳術超強 中元擂台無人能敵

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，代表會主席林嘉弘也接受民眾挑戰，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，代表會主席林嘉弘也接受民眾挑戰，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供

北基隆、南虎尾！國內兩大中元普度會，雲林縣虎尾鎮兄元文化祭昨晚進入最高潮，七個普度區大拼場，比人多還供品多，甚至還推出各種不同的晚會，有辣妹清涼秀讓好兄弟一飽眼福，也有歌唱大賽，最引人注目的今年首度舉辦的虎尾論劍「劃拳擂台」賽，由虎尾鎮長丁學忠親自領軍，賽況熱烈，帶動中元熱鬧風潮。

虎尾中元文化祭全鎮總動員，昨晚吸引數萬民眾到虎尾觀賞七大普度盛況，冰雕供品琳瑯滿目，還有化妝鬼遊街，熱鬧非凡。雲林縣長張麗善、青埔文教基金會董事長張嘉郡等人也率隊到各普度區團拜，並也巧扮古裝COSPLAY和民眾玩一起。

最引人注目的還是劃拳擂台賽，由虎尾鎮長丁學忠和代表會主席林嘉弘共同策劃，中元節之前丁學忠和林嘉弘扮起古裝武俠，兩人俠客造型頓成網紅，為邀大家參加擂台賽，丁學忠還自拍酒拳廣告，施展出真功夫，獲網友按讚不斷。

「叭來、揪去、嘸記....」、「單操、九怪、八仙、七巧.....」、「五、揪五、拉噓...」昨晚拳賽登場，丁學忠和林嘉弘拿出看家本領，接受民眾挑戰，遇上有真功夫的民眾，一大壺啤酒拼輸贏，戰況激烈。

果然闖蕩江湖數十年的丁、林兩人，以一敵十，拳術精巧、變化多端，兩人保住了擂台主寶座，許多小朋友也上台尬拳，但比的不是台灣拳或日本拳，而是剪刀石頭布，輸贏不飲酒，而是贏的人把一桶水倒上輸的身上，大人小孩玩成一團，連雲林縣長張麗善也忍不住跳上台，挑戰強手，滿場歡笑，趣味十足。

虎尾普度會今年增加許多人與人的互動節目，增添普度情趣，直到深夜凌晨，依舊鞭炮煙火，人潮小吃擠滿人，愈晚愈熱鬧，宛若不夜城。

（酒警語：未滿十八歲禁止飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒）

虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，接受民眾挑戰，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，接受民眾挑戰，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，接受民眾挑戰，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，接受民眾挑戰，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，小小朋友也踩著椅子參賽，熱鬧又有趣。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，小小朋友也踩著椅子參賽，熱鬧又有趣。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，雲林縣長張麗善也挑戰鎮長，趣味十足，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，雲林縣長張麗善也挑戰鎮長，趣味十足，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，輸的人接受倒水，增添不少普度熱鬧趣味。圖／丁學忠提供
虎尾鎮長丁學忠在今年虎尾中元文化祭增加劃拳擂台賽，輸的人接受倒水，增添不少普度熱鬧趣味。圖／丁學忠提供
虎尾中元文化祭化妝鬼上街，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供
虎尾中元文化祭化妝鬼上街，增添不少普度熱鬧氣氛。圖／丁學忠提供

張麗善 張嘉郡 網紅

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