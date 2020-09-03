七月雲林氣溫4.4度C？ 但滿街都穿熱褲短衣

七月奇觀！雲林縣斗六市靠近圓環一家小兒科診所設立的跑馬燈，今天中午銀幕不斷秀出「目前溫度4.5度C...」，讓路過的人滿臉孤疑，明明滿街的人都穿著短褲短衣，何來4.5度C，大家都認為可能是跑馬燈的溫度計秀逗了。

由於正值午間休息時間，這家診所拉下鐵門，只是跑馬燈依舊不斷秀出，「目前溫度4.5或4.4度C」的超低溫，溫度還都會有變化，但相差只有0.1度，格外引人注目，有人發現拍照PO網。

有人則笑說，4.5 C都比冰箱溫度還低，明明天空掛著大太陽，卻有有樣的溫度表，多少也有心理療育效果，大熱天看了這樣的溫度表，視覺效果心理也感覺清涼許多。

「機器也熱瘋了！」有路過民眾說，目前雖已立秋，但每天還是熱到不行，可能連機器也熱瘋了，才會顯示出這種溫度。

也有人認為，目前正值農曆七月，這樣的「氣溫報告」有點邪門，看起來心裡覺得怪怪的。也只能等診所開門才能一解「低溫之謎」。