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學甲動保園區設不設？台南議員討論激烈差點爆衝突

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
80多名學甲居民今天到台南市議會旁聽，並以交叉手勢，反對設置學甲動保教育園區。記者鄭維真／攝影
80多名學甲居民今天到台南市議會旁聽，並以交叉手勢，反對設置學甲動保教育園區。記者鄭維真／攝影

台南市議會今天進行「學甲動保園區示範區現況報告」專案報告，因多名議員對於要在學甲設置動保園區的立場不同，過程差點爆發衝突，議員陳昆和要求應多選址評估。台南市農業局長謝耀清表示，目前進行可行性評估，未來將提供學甲居民20個工作機會，藉由學甲居民共同參與，監督園區噪音、汙水等，確保園區符合環保標準。

學甲區秀昌里長、學甲人反對設置動保教育園區自救會長謝金雀今天率80多名學甲居民，到台南市議會旁聽，並以交叉手勢，反對設置學甲動保教育園區。

無黨籍議員謝財旺支持在學甲設置動保園區，在專案報告會議中，因不滿無黨籍議員許又仁未按鈴在旁喊話，又與持反對意見的無黨籍議員陳昆和立場不同，加上主席李文俊被質疑主持不公，各方在議事廳起口角，場面混亂，議員穎艾達利、林燕祝等人見狀趕緊上前制止，才避免衝突發生。

「還沒規畫就反對，野狗不用處理嗎？」謝財旺說，大家要將心比心，要求市府盡快規畫動保園區，解決野狗問題，甚至可開公聽會、公投，請反對的人不要政治操作，規畫好再來討論，應要有公平性。

陳昆和說，「農業局從未為此案找過我，實在很藐視我」，市府未跟議會充分溝通、居民還沒同意之前，不能決定在學甲設置動保園區，並且一定要多選址評估。

「目前還在評估階段，如果可行再進行」，謝耀清表示，去年學甲發生女童遭流浪犬攻擊，為了改善流浪犬問題，因此評估在學甲第六公墓設置動保教育園區，面積約2公頃，已獲中央補助前置規畫200萬元，總工程費估計1.5億元，收容量800頭，完工後將優先收容學甲遊蕩犬隻。汙水排放會符合環保標準，噪音防治採離散式犬舍，減少噪音傳播及定期消毒。

台南市議會今天進行「學甲動保園區示範區現況報告」專案報告，多名議員立場不同，差點爆衝突。記者鄭維真／攝影
台南市議會今天進行「學甲動保園區示範區現況報告」專案報告，多名議員立場不同，差點爆衝突。記者鄭維真／攝影
台南市議會今天進行「學甲動保園區示範區現況報告」專案報告，多名議員立場不同，差點爆衝突。記者鄭維真／攝影
台南市議會今天進行「學甲動保園區示範區現況報告」專案報告，多名議員立場不同，差點爆衝突。記者鄭維真／攝影

噪音 流浪犬 自救會

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