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影／ 百年日式宿舍大目降故事館 大學認養展現新貌
台南新化區大目降故事館是新化郡日式宿舍群之一，帶有濃濃的日式和風，今年7月由長榮大學管理學院的USR計畫「打造台南社創矽谷」進行認養為期3年，館內展示新化的「過去、現在、未來」三大主題區，大目降文化園區志工大隊長王榮森表示，故事館扮演如地方文化館的功能，希望成為遊客認識新化的起點。
在長榮大學與地方合作規畫下，一進入故事館內，有過去新化產業發展的相關歷史及小故事，像是製糖產業衍生的偷甘蔗、喊甘蔗等，還有冰果室、戲院、枝仔冰等，早年的生活記憶；另有將找回來的新化老針車行生活故事館、百年晉發碾米廠代表的米食文化，還有面臨失傳的傳統建築工藝「抿石子」，學生透過藝術創作的方式，把技藝傳承下來。
館內的「未來」展示區，擺放長榮大學學生與在地返鄉設計師共創的吉祥物設計作品，以新化五寶「番薯、鳳梨、竹筍、橄欖、胡麻」為主題，已開發出15個以上的吉祥物打卡版與特色明信片，陸續還在開發中，來訪的遊客不只可拍照留影，玩轉盤還可把可愛的吉祥物卡片帶回家。
長榮學計畫共同主持人劉嘉麒老師指出，透過認養大目降故事館，讓學生在故事館場域裡思考如何進行經營、管理、行銷、人力規畫、社群活動與在地連結與互動等，就是在進行一個社會企業微創的實踐表現，也是學界與在地產業鏈結共創的價值展現。
大目降故事館位在台南市新化區和平街29號，是日式木造宿舍群之一，已有95年以上歷史，曾是日治時期公家宿舍，新化美術協會前會長、新化國中退休美術老師康智的父親是日治新化街役場的職員，就在這棟宿舍成長，庭院前有百年芒果樹，是當年周邊一帶孩子串門子、爬樹、玩遊戲的珍貴童年回憶，曾經荒廢多年，經台南市文化局整修保存10棟，8戶委外經營，另外就是大目降故事館。
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