影／ 百年日式宿舍大目降故事館 大學認養展現新貌

台南新化區大目降故事館是新化郡日式宿舍群之一，帶有濃濃的日式和風，今年7月由長榮大學管理學院的USR計畫「打造台南社創矽谷」進行認養為期3年，館內展示新化的「過去、現在、未來」三大主題區，大目降文化園區志工大隊長王榮森表示，故事館扮演如地方文化館的功能，希望成為遊客認識新化的起點。

在長榮大學與地方合作規畫下，一進入故事館內，有過去新化產業發展的相關歷史及小故事，像是製糖產業衍生的偷甘蔗、喊甘蔗等，還有冰果室、戲院、枝仔冰等，早年的生活記憶；另有將找回來的新化老針車行生活故事館、百年晉發碾米廠代表的米食文化，還有面臨失傳的傳統建築工藝「抿石子」，學生透過藝術創作的方式，把技藝傳承下來。

館內的「未來」展示區，擺放長榮大學學生與在地返鄉設計師共創的吉祥物設計作品，以新化五寶「番薯、鳳梨、竹筍、橄欖、胡麻」為主題，已開發出15個以上的吉祥物打卡版與特色明信片，陸續還在開發中，來訪的遊客不只可拍照留影，玩轉盤還可把可愛的吉祥物卡片帶回家。

長榮學計畫共同主持人劉嘉麒老師指出，透過認養大目降故事館，讓學生在故事館場域裡思考如何進行經營、管理、行銷、人力規畫、社群活動與在地連結與互動等，就是在進行一個社會企業微創的實踐表現，也是學界與在地產業鏈結共創的價值展現。