雲林兩大醫院大幅增加醫師陣容 看名醫不必往都市跑

雲林斗六市的台大醫院雲林分院即日起加入32名主治醫師，為歷年來增加醫師最多的一次，其中幾位「一號難求」的名醫也入列。無獨有偶，雲林北港媽祖醫院除引進醫療科技儀器，也增加多位資深專科醫師駐診，雲林山海兩大醫院醫療大升級，注入新血提供更完善服務，看名醫不必往都市跑，是一大佳音。

台大新增加的醫師，包含小兒科、神經科、耳鼻喉科、免疫風濕科、腎臟科、心臟內科、胸腔外科、婦產科、麻醉科、急診等各2人；牙科、家醫科、感染科、血液科、整形外科、泌尿科、眼科、放射腫瘤科、影像醫學部等各1人；胃腸肝膽科3人等共32名醫師。

其中，內科部免疫風濕科許秉寧教授、內科部主任腎臟科黃政文，及婦產部主任陳啟豪專長為婦科腫瘤及婦癌治療，這三位醫師在總院門診都是「一號難求」的量級資深醫師。

台大醫院昨晚特地開了一場「醫生迎新趴」餐會，歡迎醫師群加入雲林台大行列，院長黃瑞仁表示，這次新人加入讓雲林分院主治醫師人數共199人創下17年來最高峰，將以最大的熱忱投入醫療，是雲林一大福音。

黃瑞仁強調，未來將鼓勵醫師持續進修，爭取更多元化的研究計畫及論文獎助，讓雲林分院好上加好、強要更強。

另外，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），為提高雲林海線急救及老人照護，除添購多項新醫療儀器，也延攬優秀醫師，並導入AI科技讓診斷更精準，提高醫療品質。

院長吳錫金表示，配合雲林人口變化及疾病型態，院方醫療也採取滾動式調整，以急重症、癌症、老人與常見疾病為調整方向，提供符合在地的醫療需求。