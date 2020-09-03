雲林兩大醫院大幅增加醫師陣容 看名醫不必往都市跑
雲林斗六市的台大醫院雲林分院即日起加入32名主治醫師，為歷年來增加醫師最多的一次，其中幾位「一號難求」的名醫也入列。無獨有偶，雲林北港媽祖醫院除引進醫療科技儀器，也增加多位資深專科醫師駐診，雲林山海兩大醫院醫療大升級，注入新血提供更完善服務，看名醫不必往都市跑，是一大佳音。
台大新增加的醫師，包含小兒科、神經科、耳鼻喉科、免疫風濕科、腎臟科、心臟內科、胸腔外科、婦產科、麻醉科、急診等各2人；牙科、家醫科、感染科、血液科、整形外科、泌尿科、眼科、放射腫瘤科、影像醫學部等各1人；胃腸肝膽科3人等共32名醫師。
其中，內科部免疫風濕科許秉寧教授、內科部主任腎臟科黃政文，及婦產部主任陳啟豪專長為婦科腫瘤及婦癌治療，這三位醫師在總院門診都是「一號難求」的量級資深醫師。
台大醫院昨晚特地開了一場「醫生迎新趴」餐會，歡迎醫師群加入雲林台大行列，院長黃瑞仁表示，這次新人加入讓雲林分院主治醫師人數共199人創下17年來最高峰，將以最大的熱忱投入醫療，是雲林一大福音。
黃瑞仁強調，未來將鼓勵醫師持續進修，爭取更多元化的研究計畫及論文獎助，讓雲林分院好上加好、強要更強。
另外，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），為提高雲林海線急救及老人照護，除添購多項新醫療儀器，也延攬優秀醫師，並導入AI科技讓診斷更精準，提高醫療品質。
院長吳錫金表示，配合雲林人口變化及疾病型態，院方醫療也採取滾動式調整，以急重症、癌症、老人與常見疾病為調整方向，提供符合在地的醫療需求。
新進醫師群包括急重症中心由原台中總院急診部資深醫師賴慶元擔綱主任，整合急重症治療，強化救腦、救心、救命的急救服務。原和信癌症中心資深醫師胡創志，專長頭頸腫瘤口腔牙科，在口腔癌術後缺口重建具高深醫術、骨科部醫師魏伯翰專精關節鏡微創、關節置換手術。肝膽腸胃科醫師許貝池，專精消化道癌症及內視鏡診治，以及泌尿科主治醫師賴俊佑共5人加入媽祖醫院醫師團隊。
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