亂倒爐碴只罰6000 陳椒華質疑台南環保局吃案

台南學甲爐碴案引發關注。時代力量立委陳椒華今天表示，數十萬噸爐碴違法填埋農地是惡行重大的環保犯罪，適用法條竟僅輕罰6000元，甚至新案迄今還未開罰，質疑台南市環保局吃案包庇，要求環保署再次開挖遭填爐碴的農地和工業區，採樣及檢驗重金屬全量。

陳椒華說，台南市環保局確認土壤是否有受汙染的方法，並不是依「主觀判斷採樣法」採集明顯和爐碴粉末混合的土壤，而是採集明顯沒有爐碴混合的原生土壤進行檢測，「這樣怎麼會查到汙染」，台南市環保局、環保署土基會應補做土壤重金屬總量檢測及地下水汙染調查。

陳椒華質疑，除了農地，也有工業用地被不鏽鋼爐碴掩埋；從學甲興業段2004年到2019年的Google Earth衛星照片可發現，2004年、2008年該區仍是素地，2012、2014、2016年可見有填埋行為，2017年地面上出現全程興業廠房，顯見廠房底下極有可能有爐碴。

陳椒華表示，根據「經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式」，不鏽鋼爐碴只限用於水泥原料或水泥製品原料，即使是工業用地也不得拿來當做回填料，相關單位應提出報告及適法的處分。

中華醫事大學護理系副教授黃煥彰表示，廢棄物清理法第46條當中明定「致汙染環境」為要件，成為環保犯罪的脫罪保護傘，如同本次採集原生土壤，只要在檢驗過程中取巧，取得未超標數據即無法引用此條，可免去刑責，只能由地方環保局依「廢棄物清理法」第52條進行裁罰；呼籲要修法除去此項保護犯罪的恐龍條款。