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烏山頭水庫開工百年 陳水扁：八田與一是另類台灣共識

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
八田與一褒揚令。取自陳水扁臉書
八田與一褒揚令。取自陳水扁臉書

農田水利會將從10月分起改為官派公務機關，事件引發沸沸揚揚，前總統陳水扁今天在臉書談嘉南大圳百年與八田與一，2020年9月月1日是烏山頭水庫開工百年的日子，也是嘉南大圳竣工正式通水90年的紀念日。嘉南水利會前會長徐金錫指出嘉南大圳建設總工程費有一半以上都由所有的組合員，即現在水利會會員負擔。並非外界所說，農田水利會為公法人，財產是國家的。

陳水扁推崇，八田與一「嘉南大圳之父」，是他的官田同鄉，一個姓名列入台灣歷史教材的日本人，是許多台灣人感念在心的優秀水利工程師，沒有八田與一的設計興築，没有嘉南大圳組合會員的投資，嘉南平原不會成為魚米之鄉也無充足的自來水，更無工業用水，降雨時平地排水不知如何排放。

陳水扁提到，八田與一比台灣人更台灣人，夫妻死後合葬在烏山頭水庫紀念園區，為後人所景仰，台灣民選4位總統，不分黨派一致頌揚，算是另類的台灣共識。他在2007年5月21日頒贈對八田與一的褒揚令，讓紀念八田與一對台灣農業的貢獻達到前所未有的「官史」高度。

嘉南農田水利會沿革，1920年9月1日「公共埤圳官佃溪埤圳組合」在嘉義市掛牌成立，在烏山頭舉辦開工典禮，官佃溪埤圳組合，1921年官佃溪埤圳組合改稱嘉南大圳組合。嘉南大圳1920年9月1日開工，1930年9月1日竣工正式通水。烏山頭水庫及嘉南大圳灌溉系統橫跨雲林、嘉義及台南，主要引曾文溪水灌溉農田，總長約 1600 公里 ，灌溉面積約 15 萬公頃。

八田與一與妻子外代樹合照。記者吳淑玲／翻攝
八田與一與妻子外代樹合照。記者吳淑玲／翻攝
八田與一在台南官田的設籍資料。記者吳淑玲／翻攝
八田與一在台南官田的設籍資料。記者吳淑玲／翻攝
位在烏山頭水庫的八田與一紀念雕像。記者吳淑玲／攝影
位在烏山頭水庫的八田與一紀念雕像。記者吳淑玲／攝影

八田與一 台灣人 農田水利會

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