4位民選總統一致頌揚 扁：八田與一比台灣人更台灣人

前總統陳水扁今天在臉書和Line 群組談到有「嘉南大圳之父」之稱的水利工程師八田與一，強調八田與一被我國4位民選總不分黨派一致頌揚，算是另類的台灣共識。

陳水扁表示，沒有八田與一的設計興築，沒有嘉南大圳組合會員的投資，嘉南平原不會成為魚米之鄉、無充足的自來水，更無工業用水，降雨時平地排水不知如何排放・八田與一比台灣人更台灣人。

扁指出，9月1日是烏山頭水庫開工百年的日子，是嘉南大圳竣工正式通水90年的紀念日。嘉南水利會前會長徐金錫指出，嘉南大圳建設總工程費有一半以上都由所有的組合員，即現在水利會會員負擔，並非外界所說，農田水利會為公法人、財產是國家的。

扁表示，八田與一，「嘉南大圳之父」，官田同鄉，一個姓名列入台灣歷史教材的日本人，是許多台灣人感念在心的優秀水利工程師。八田與一夫妻死後合葬在烏山頭水庫紀念園區，為後人所景仰。台灣民選4位總，不分黨派一致頌揚，算是另類的台灣共識。他於2007年5月21日頒贈八田與一的褒揚令，讓紀念八田與一對台灣農業的貢獻達到前所未有的「官史」高度。