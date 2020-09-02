為國慶煙火暖身 927將軍漁港音樂會煙火秀齊發
今年國慶煙火秀將在台南安平漁光島登場，台南市政府9月27日在將軍漁港辦煙火秀加音樂會，為國慶煙火秀暖身，希望延續上月甫落幕的2020台南夏日音樂節「將軍吼」音樂會熱潮。
上月15、16日「將軍吼」音樂會，在將軍漁港開唱，吸引逾6萬人參加，創下將軍吼舉辦9年來新紀錄，看到爆滿人潮，市長黃偉哲允諾再辦1場，也開放讓民眾提出卡司要求，不少粉絲雀躍不已。
台南市政府觀旅局局長郭貞慧說，會比照將軍吼單日預算，本周選出承辦廠商，卡司會盡量讓民眾滿意。
據知，台南市政府原規畫在雙十國慶前，在溪北新營、將軍舉辦煙火暖身秀，施放約15分鐘高空煙火，經討論後煙火秀選在將軍漁港舉行，新營因場地問題不放煙火，改以「台灣演藝」系列活動取代，在10月初連續假日4天都有表演。
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