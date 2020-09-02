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緋聞去職 台南前衛生局長陳怡9月起永康奇美看診

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府前衛生局長陳怡重回醫界，本月起在永康奇美醫學中心看診。圖／翻攝奇美醫學中心網站
台南市政府前衛生局長陳怡重回醫界，本月起在永康奇美醫學中心看診。圖／翻攝奇美醫學中心網站

台南市政府前衛生局長陳怡上月因緋聞風波辭職，後續動向引起外界關注，據知，陳怡短暫沈潛，已重回醫界，本月起在永康奇美醫學中心看診，院方已證實。

陳怡是8月上旬遭周刊爆料與鄭姓女秘書外遇，後續還有一些不堪鹹濕對話外流，引來外界非議，陳上月6日以健康因素自行去職，風波暫時落幕。

陳怡是醫界心臟內科名醫，曾在市立醫院擔任副院長，這次回到醫界，奇美網站已有其每周一下午及每周三上午看診班表，院方下午證實陳怡新職，也轉述陳婉拒受訪。

永康奇美醫學中心下午並發表簡短聲明，內容如下：「陳怡醫師於心臟內科界素有盛名，長久以來為醫界推崇。以往於其他醫療體系任職期間，累積優秀行政經驗。奇美醫學中心基於惜才、愛才，也為了提供病人就診更多良醫服務，聘請陳怡醫師來院任職，期待各界給予支持和勉勵。」

醫師 衛生局 外遇

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